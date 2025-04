CL-Viertelfinal-Rückspiel: Abschied mit Anstand gegen Barca?

Niko Kovac ist nicht zu beneiden. Der Trainer von Borussia Dortmund sitzt auf dem Podium der Pressekonferenz im früheren Westfalenstadion und muss erklären, wie er das zweite Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona am Dienstag, 21 Uhr (ausführlicher Bericht in der Champions-League-Sendung am Mittwoch ab 23 Uhr ) gestalten will. Nach dem 0:4-Debakel im Hinspiel fast eine unmögliche Mission. Nicht mal die größten BVB-Optimisten hoffen noch auf ein Wunder.