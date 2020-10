Vor 46 Jahren hatte der 2014 verstorbene Kapitän Luis Aragonés Madrid mit einem Freistoß in der 114. Minute in Führung gebracht. Als der Traum vom ersten Landesmeister-Titel in Europa geplatzt schien, zog Schwarzenbeck in der 120. Minute einfach ab, obwohl es von Abwehrbeinen nur so wimmelte vor ihm.