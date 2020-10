Die Champions aus München treffen auf Atletico Madrid und damit auf einen äußerst unangenehmen Gegner. Die Spanier spielen robusten Fußball, der in seiner Intensität häufig an der Grenze des Erlaubten ist. Diesen rustikalen Stil hat Trainerfuchs Diego Simeone in den letzten Jahren perfektioniert. Die Münchner haben also schon in der Frühphase des Wettbewerbs eine große Herausforderung vor sich.