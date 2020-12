Moukoko ist der jüngste Profi in der Geschichte der Königsklasse. Mit seiner Einwechslung in der 58.Minute löste der BVB-Angreifer den bisherigen Rekordhalter Celestine Babayaro ab, der am 23.November 1994 im Alter von 16 Jahren und 87 Tagen für Anderlecht beim 1:1 in Bukarest debütiert hatte.