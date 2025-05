Conference League: Was Sie zum Finale wissen müssen

Die UEFA Conference League wurde zur Saison 2021/22 als dritter Europapokal hinter der Champions League und der Europa League eingeführt. Der FC Chelsea aus der englischen Premier League und Real Betis Sevilla aus La Liga bestreiten in dieser Saison das Finale. Die AS Rom, West Ham United und Olympiakos Piräus konnten die Trophäe bislang gewinnen.

Wann und wo findet das Finale statt?

Das Endspiel der vierten Conference-League-Saison steigt am 28. Mai um 21 Uhr in Breslau in Polen. Die Arena bietet Platz für rund 40.000 Zuschauer und war bereits bei der EM 2012 Austragungsort. 2026 findet das Conference-League-Finale in der Arena in Leipzig und damit erstmals in Deutschland statt.