Auch Kruse hat sich mittlerweile informiert. So uninteressant ,wie von vielen behauptet, ist der Wettbewerb nicht. Wie in der Champions League und der Europa League spielen in der Gruppenphase vom 16. September an 32 Teams in acht Gruppen. Mit Platz zwei ist man in der folgenden K.o.-Runde gegen einen Dritten aus der Europa League, als Gruppensieger automatisch im Achtelfinale. Das Finale findet am 25. Mai 2022 in der albanischen Hauptstadt Tirana statt.



So weit will Fischer noch nicht denken. Er findet sogar, Kuopio sei ein schwieriger Gegner: "Das eine oder andere kommt mir bekannt vor."