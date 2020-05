Zu einer Abstimmung soll es im Anschluss an die Videoschalte nicht kommen. Das könnte frühestens in der kommenden Woche der Fall sein, wenn sich die 20 Klubs erneut zusammenschalten sollen. Dazwischen befasst sich am Freitag noch das DFB-Präsidium mit der 3. Liga.



Am Donnerstag beraten die 36 Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga bei der DFL-Mitgliederversammlung über Szenarien, wie die bis zum 30. April ausgesetzte Saison zu Ende gespielt werden könnte.