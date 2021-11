Wenige Tage vor dem Bundesliga-Gipfel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München wächst der Corona-Druck auf den Profifußball von Tag zu Tag mehr. Während sich die alte und die neue Regierung inmitten der vierten Pandemiewelle über allerlei Themen in der Bekämpfung streiten, scheint ein Umstand inzwischen Konsens: Szenen wie am Samstag in Köln, wo 50.000 Fans weitgehend maskenlos und ohne jeglichen Abstand den Derbysieg des FC gegen Borussia Mönchengladbach feierten, sollen sich so schnell nicht wiederholen.