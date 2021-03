Im Ermessen der Länder bleibt weiterhin, wo sie bei welchen Inzidenzwerten sie Modellprojekte zulassen. Während dieser in der Stadt Rostock stabil unter 30 liegt, schwankt dieser in Berlin seit Tagen um die 100. Auch in Sachsen könnte mit der am Ende der Woche geplanten Aktualisierung der Verordnung auch Modellprojekte bei höheren Inzidenzen möglich werden.