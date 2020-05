"Die Visualisierung der taktischen Dinge ist ganz wichtig. Die sollte man in der Zeit, in der man nicht auf dem Platz ist, verstärken", empfiehlt Memmert, der zudem auf die Bedeutung des Trainings kognitiver Prozesse hinweist. "Die Spieler sollen an ihrem Arbeitsgedächtnis, an ihrem Aufmerksamkeitsfenster arbeiten. Auch das kann man sehr gut online machen."