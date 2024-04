EM-Countdown: Diese Termine stehen noch an

Der EM-Pokal tourt durch Deutschland

Der Pokal, um den sich alles dreht, macht an diesem Mittwoch schon mal Halt in Berlin, wo er am 14. Juli dem Sieger der Fußball-EM 2024 überreicht wird.

Die UEFA präsentiert denHenri-Delaunay-Pokal" an der siebten Station ihrer Trophy-Tour durch die EM-Spielorte zwei Tage lang am Hauptstadt-Bahnhof. Anschließend soll er noch in Leipzig (6. bis 7.5.), Hamburg (10 bis 11.5.) und München (13. bis 14.5.) Vorfreude auf die EM wecken.

Schiedsrichter-Nominierung für EM

Kadernominierung steht an

Wann genau Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen EM-Kader bekannt geben wird, steht noch nicht fest. In der Vergangenheit wurde meist um den letzten Spieltag der Bundesliga , der diesmal am 18. Mai stattfindet, der vorläufige DFB-Kader benannt, aus dem dann noch einige Spieler gestrichen wurden. Der endgültige Kader muss bis sieben Tage vor dem Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft am 14. Juli gemeldet werden.

Vorbereitungslager, öffentliches Training

Vom 26. bis 31. Mai bestreitet die DFB-Mannschaft ihr Trainingslager in Blankenhain (Thüringen). Zum ersten öffentlichen Training am 27. Mai auf dem Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld rechnet der DFB mit rund 15.000 Zuschauern. Dafür können ab dem 13. Mai kostenlose Tickets auf der Homepage des DFB erworden werden.

Testspiele gegen Ukraine und Griechenland

Vor dem Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft am 14. Juni gegen Schottland bleiben Julian Nagelsmann noch zwei Testspiele, um die beste Startelf zu finden: am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine und am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland.