Cristiano Ronaldo kehrt zu Manchester United zurück.

Cristiano Ronaldo Im Trikot von Manchester United.

Quelle: pa/dpa-bildfunk

Doch als die alte Liebe United anklopfte, entschied Ronaldo mit dem Herzen. City hatte sich offensichtlich am Freitag schon keine Hoffnungen mehr gemacht. "Cristiano wird entscheiden, wo er spielen will. Nicht Manchester City oder ich. Jetzt gerade ist das weit, weit weg", sagte Guardiola.



Nach einer wechselhaften Episode in Turin und glorreichen Jahren bei Real Madrid, in denen Ronaldo zwischen 2009 und 2018 viermal den Henkelpott geholt hatte, schließt sich ein Kreis: Ronaldo is coming home. "Er weiß, wie wir über ihn denken", sagte United-Teammanager Ole Gunnar Solskjaer, der noch mit Ronaldo gespielt hatte, am Freitag: "Wenn er Juventus verlässt, weiß er, dass wir hier sind." Auch Trainerlegende Sir Alex Ferguson soll laut Manchester Evening News bei der Realisierung des Geschäfts mitgeholfen haben.