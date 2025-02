Thorsten Kinhöfer wird neuer ZDF-Schiedsrichter-Experte

Thorsten Kinhöfer hat sich bereits mit 18 Jahren, als damals noch aktiver Fußballer, für die Schiedsrichterkarriere entschieden. 1997 leitete der heute 56-Jährige sein erstes Spiel in der 2. Bundesliga, von der Saison 2001/2002 bis zur Saison 2014/2015 war er Bundesliga-Schiedsrichter, von 2006 bis 2013 FIFA-Schiedsrichter.



Insgesamt leitete er 352 Spiele als Schiedsrichter in den beiden Bundesligen sowie 71 Spiele auf internationaler Ebene, 2010 war im DFB-Pokal-Finale in Berlin an der Pfeife. Thorsten Kinhöfer, der bereits als Schiedsrichter-Experte für anderen Medien gearbeitet hat, folgt auf Manuel Gräfe, der von 2021 bis 2024 für das ZDF als Experte im Einsatz war.