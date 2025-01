Omar Marmoush, der in dieser Saison als Top-Torjäger für Eintracht Frankfurt glänzte, hat den Verein nun in Richtung Manchester City verlassen. Der 25-jährige Ägypter unterschrieb einen Vertrag bis 2029 bei den Engländern. Die Ablösesumme betrug Berichten zufolge 75 Millionen Euro plus zusätzliche 5 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Dieser Wechsel stellt bislang den teuersten Transfer der Bundesliga in der aktuellen Saison und in der Historie dar.