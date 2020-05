Szene aus dem ersten Endspiel: Nürnbergs Torwart Heiner Stuhlfaut in Aktion

Quelle: picture alliance / ullstein bild

Doch auch beim Wiederholungsspiel am 6. August in Leipzig überschlagen sich die Ereignisse auf dramatische Weise. "Ein Schlachten war's", schreibt eine Zeitung später.



Nach 18 Minuten fliegt der Nürnberger Mittelstürmer Willy Böß vom Platz. "Obgleich der Ball weg war, erhob er sein Bein gegen einen am Boden liegenden Hamburger", hält Bauwens, der die Partie erneut leitet, in seinem Spielbericht fest.