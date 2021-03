Fritz Keller findet es hoch anständig, dass Joachim Löw den gesamten Deutschen-Fußball-Bund (DFB) zeitnah von seinem vorgezogenen Vertragsende diesen Sommer in Kenntnis gesetzt hat. Dass der Bundestrainer zwar WM-Qualifikationsspiele im März gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien coacht, dann aber bei besagter WM 2022 in Katar nicht mehr dabei ist, vermittelt Planungssicherheit. Damit wisse ja jeder Bescheid, konstatierte DFB-Präsident Keller: