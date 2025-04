Vor UEFA-Kongress: DFB-Chef gegen Russland-Rückkehr

Vor der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees und dem UEFA-Kongress in Belgrad erklärte Neuendorf:

Fakt ist, dass sich an der Ausgangslage, die zur Suspendierung russischer Mannschaften geführt hat, leider nichts geändert hat. Unvermindert setzt Russland den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine fort.

Zuletzt war angesichts der Bemühungen um einen Waffenstillstand auch in Kreisen der Europäischen Fußball-Union zumindest hinter den Kulissen über ein mögliches Ende des Ausschlusses gesprochen worden. Prominente Befürworter gibt es aber öffentlich noch nicht. Dennoch wird erwartet, dass am Mittwoch und Donnerstag in Belgrad über das Thema gesprochen wird.