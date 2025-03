DFB-Direktor Hannes Wolf über den 1. Jugendfußball-Kongress

Wann?

Am 28. und 29. März

Wo?

Auf dem DFB-Campus in Frankfurt

Wie viele Teilnehmende?

Rund 220 an der Basis Aktive

Worum geht es?

Wie kann die Begeisterung von Jugendlichen für den Fußball gestärkt werden?

Drei Schwerpunktthemen:

Identität, Spielbetrieb, Freizeitfußball

Wer sind die Referenten?

Hannes Wolf und sein Kompetenzteam

Thomas Broich, Nachwuchsleiter von Borussia Dortmund

DFB-Präsident Bernd Neuendorf eröffnet den Kongress

Was ist die "Trainingsphilosophie Deutschland"?

Einführung neuer Spielformen und neue Impulse für die zukünftige Ausrichtung der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen

Kernsätze für alle Niveau- und Altersstufen:

Wir entwickeln in jeder Minute des Trainings die einzelnen Spielerinnen und Spieler weiter!

Wir trainieren mindestens zweimal pro Woche in kleinen Spielformen auf mehreren Feldern, damit jeder Spieler und jede Spielerin den Fußball hochdosiert und mit einer hohen Nettospielzeit erlebt!

Alle erleben Freude, Wiederholung und Intensität in jeder Minute des Trainings!



(Quelle: DFB)