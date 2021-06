Ans Aufhören denkt Manuel Neuer noch nicht: "Ich habe nicht vor, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden." Das DFB-Trikot will er also auch in Zukunft anziehen, "wenn es mir gut geht". Das sind vor allem für seinen Kronprinz Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona keine guten Nachrichten. Dem 29-Jährigen, der wegen einer Verletzung bei der EM ausfällt, läuft allmählich die Zeit davon. Aber was kommt danach?