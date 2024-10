Fußball-Nationalmannschaft: Nübel und Baumann winkt Debüt

Nun hat sich Julian Nagelsmann offenbar für eine Arbeitsteilung entschieden: Der 28-jährige Nübel soll am Freitag in Zenica, der sechs Jahre ältere Baumann dann am Montag in München debütieren. Dafür spricht auch, dass der DFB am Mittwoch kund tat, dass Nübel gemeinsam mit Nagelsmann die Abschlusspressekonferenz vor der Bosnien-Begegnung bestreitet.