Ansonsten empfahl der Bundestrainer seinen Spielern, sich bloß nicht "irgendwelche Alibis zu suchen", sondern sich Gedanken zu machen, was sie verbessern können. Löws Prognose in Blickrichtung EM, zu der am 25. Mai in Seefeld die Vorbereitung beginnen soll, wirkte allerdings arg optimistisch: "Wenn wir etwas Zeit haben, dann werden wir da schon auch Konstanz reinbringen und die richtigen Dinge anpacken." Ansonsten könnte es in der Gruppe mit Weltmeister Frankreich (15. Juni) und Europameister Portugal (19. Juni) schnell ein böses Erwachen geben.