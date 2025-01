Fußball: DFB will Staatsminister Sport und neue Plätze

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat anlässlich der Bundestagswahlen am 23. Februar zehn zentrale Forderungen an die Bundesregierung formuliert. So fordert der DFB - wie zuvor schon der Deutsche Olympische Sportbund - einen Staatsminister für Sport. Derzeit liegt die Zuständigkeit für den Sport beim Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI). Im BMI konkurriert der Sport allerdings mit anderen wichtigen Themenbereichen, wie zum Beispiel der inneren Sicherheit oder der Migration.