Mit 34 Jahren: Ex-Nationaltorhüterin Schult beendet Karriere

Ihr letztes von 66 Länderspielen bestritt Schult Ende 2022 in den USA. Schult hat sich seit der Männer-Europameisterschaft 2021 auch einen Namen als TV-Expertin bei der ARD gemacht. Die DFB-Frauen bestreiten am Freitag (20:35/live im ZDF) in Dundee und am 8. April, um (17:45 Uhr/ARD) in der Nations League Spiele gegen Schottland.