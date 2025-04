Nations League: Drei neue Gesichter bei den DFB-Frauen

Ein junges Trio soll in der VW-Arena vor den erwarteten 20.000 Zuschauern ruhig wieder Werbung in eigener Sache betreiben. Cora Zicai, Franziska Kett und Alara Şehitler heißen die jungen Hoffnungsträgerinnen, die alle von der EM in der Schweiz (2. Bis 27. Juli) träumen dürfen. Wück hat sie alle schon vor vier Tagen an der schottischen Küste erprobt.