DFB-Frauen: Pia-Sophie Wolter kämpft um ihren Platz im Kader

Die DFB-Frauen haben in der EM-Qualifikation im Doppelpack gegen Polen die nächsten Tage einen wichtigen Auftrag: Hrubesch möchte mit zwei Siegen so früh wie möglich das Ticket für die Endrunde 2025 in der Schweiz lösen. Für die Partie in Rostock (Freitag, 20:30 Uhr, live im ZDF) sind bereits 18.300 Tickets abgesetzt, vier Tage später steigt das Rückspiel in Gdynia (Dienstag, 18 Uhr) an der Ostseeküste.