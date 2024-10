Gelungene Premiere für Wück: Beherzter Auftritt in Wembley

Noch ist Christian Wück mit allen Details im internationalen Frauenfußball nicht so vertraut. So hatte er nach seinem triumphalen Einstand in Wembley - 4:3-Sieg mit Deutschland gegen England zunächst eines vergessen: der Kollegin Sarina Wiegman für ihren Geburtstag am Samstag alles Gute zu wünschen. Die Niederländerin solle sich nicht so viel ärgern und man sehe sich ja bei der EM 2025 in der Schweiz gewiss wieder.