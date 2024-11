DFB-Frauen mit Zicai, Şehitler: Wück stetzt auf Verjüngung

Dem Bundestrainer schwebt für die EM-Endrunde in der Schweiz (2. bis 27. Juli 2025) ein Pool von 30, 40 Spielerinnen vor, aber: "Davon sind wir noch weit weg", so Wück. Ziel sei es, "mit einer gut strukturierten Mannschaft in die Nations League und in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr zu gehen."