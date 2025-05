Kader gegen Niederlande: DFB-Frauen hoffen für EM auf Oberdorf

Mit Lena Oberdorf im Kader gehen die deutschen Fußballerinnen in ihre letzten Härtetests vor der EM. Beim finalen Casting gehört die Spielerin von Meister FC Bayern nach langer Verletzung zum 25-köpfigen Aufgebot, das Bundestrainer Christian Wück für die Spiele in der Nations League gegen die Niederlande und Österreich in Bremen ( am 30. Mai live im ZDF ) und Wien (3. Juni/ARD) nominierte.