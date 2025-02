Wer zeigt das Spiel Deutschland gegen Österreich live?

Wück setzt auf seinen persönlichen Heimvorteil, wenn er am Dienstag ( 18.15 Uhr/ab 17:55 Uhr live im ZDF ) ausgerechnet im mit Spannung erwarteten Prestigeduell mit Österreich seinen ersten Sieg auf deutschem Boden einfahren will. Er hoffe, betonte der gebürtige Unterfranke, "dass in meiner alten Heimat im Frankenland genauso eine Stimmung herrscht wie beim Auftakt". Nur mit besserem Ausgang.

Denn der Stotterstart in der Nations League beim 2:2 gegen die Niederlande lieferte dem Bundestrainer auf dem Weg zur EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) weitere Fragen. Im Duell mit der mit etlichen Bundesliga-Spielerinnen gespickten ÖFB-Auswahl sollen Giulia Gwinn und Kolleginnen endlich Antworten liefern. Sie erwarte, betonte die Spielführerin, "dass wir vor den eigenen Fans ein anderes Gesicht zeigen". Vize-Kapitänin Janina Minge versprach: "Wir werden ein Feuerwerk abbrennen. Es gibt nix Geileres als Länderspiele zu Hause."

Die deutsche Frauen-Nationalelf ist mit einem Unentschieden in die Nations League gestartet. In Breda gab es ein 2:2 gegen die Niederlande.

Defensive als Wundertüte

Defensiv wie offensiv präsentiert sich die deutsche Auswahl unter Wück allerdings noch immer als Wundertüte. Aus dem "Kollektivversagen" in einzelnen Phasen der Partie in Breda müsse das Team lernen, betonte der Bundestrainer, "dann wird es gegen Österreich besser".



So oder so - es braucht im zweiten Spiel des EM-Jahres eine Steigerung. Zumal die Österreicherinnen, die zum Auftakt unter dem neuen Teamchef Alexander Schriebl gegen Schottland gewannen (1:0), aber ohne ihren abgereisten Bayern-Star Sarah Zadrazil (muskuläre Probleme) auskommen müssen, sicher zu "200 Prozent" motiviert seien, wie Elisa Senß warnte.