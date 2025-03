Nations League, Alarm bei DFB-Frauen: "Wir bekommen das hin"

Die schmerzhaften Abreibungen in der Champions League waren bereits verdaut, als Kapitänin Giulia Gwinn vom FC Bayern und ihre Teamkolleginnen im DFB-Quartier in Frankfurt eintrudelten. Bei der Ankunft am Montag wurde gelacht, gewunken und geknuddelt. Rund ums Quartierhotel deutete zunächst wenig auf die aktuelle Stimmungslage im deutschen Frauenfußball hin.