Berger plagt nämlich neuerdings ein grippaler Infekt. Sie reiste deshalb am Dienstag aus dem Teamquartier ab. Dass die in den USA bei Gotham FC spielende 34-Jährige gegen die Niederlande (2:2) das Vertrauen erhielt, begründete der Bundestrainer mit dem "Faktor Erfahrung". Berger sei "wie ein Leuchtturm in der Abwehr".