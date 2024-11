6:0 im EM-Test: DFB-Frauen mit Torfestival in der Schweiz

Vor gut 17.360 Zuschauern in Zürich brachte Sjoeke Nüsken die DFB-Frauen in Führung (43.). Bundesliga-Toptorjägerin Laura Freigang (50./64.) und Lea Schüller (56.) erhöhten in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit zur Vorentscheidung. Die eingewechselte Cora Zicai belohnte sich bei ihrem Länderspiel-Debüt und an ihrem 20. Geburtstag mit dem Treffer zum 5:0 (73.), ehe Schüller in der Nachspielzeit zum Endstand traf (90.+1).