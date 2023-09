Die frühere Nationalspielerin will jetzt "einen Prozess in Richtung Nations League" anschieben: Es brauche mehr Positivität, aber auch Intensität: "Wir müssen über taktische Situationen auf dem Platz sprechen, in denen wir definitiv in der Vergangenheit auf dem Platz keine guten Lösungen hatten", so Carlson. Es brauche eine höhere Handlungsschnelligkeit.