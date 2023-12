"Born for this": So erlebten die DFB-Frauen das WM-Debakel

Die vierteilige ZDF-Dokuserie "Born for this" ermöglicht nun einen Blick in das Innenleben des DFB-Teams. Spielerinnen wie Kapitänin Alexandra Popp oder Lina Magull äußern dabei deutliche Kritik und stellen klar, dass ihrer Ansicht nach insbesondere in der Vorbereitung auf die WM nicht alles glatt lief.