DFB-Frauen: Cora Zicai - Freiburgs Toptalent verblüfft

Die deutschen Fußballerinnen müssen in ihrem letzten Testspiel des Jahres auf Stina Johannes verzichten. Die Torhüterin von Eintracht Frankfurt reiste am Tag nach dem 6:0 in der Schweiz aufgrund von muskulären Problemen vorzeitig ab. Bundestrainer Christian Wück nominierte für die Partie gegen Italien U23-Torhüterin Rafaela Borggräfe vom SC Freiburg nach. In Zürich hatte Sophia Winkler (SGS Essen) im Tor debütiert. Zudem gehört Torhüterin Ena Mahmutovic vom FC Bayern dem aktuellen Kader an.