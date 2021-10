Der Winzer vom Kaiserstuhl hat als vierter DFB-Chef seinen Platz vorzeitig räumen müssen, so dass es beim nächsten Bundestag am 11. März erneut in Frankfurt zur nächsten Präsidentenkur kommt. Ratzeburg hat es trotz aller Skandale und Intrigen geschafft, sich in dieser Männerwelt zu behaupten. Aus Altersgründen kann die 70-Jährige indes nicht wiedergewählt werden. Gibt es dann gar keinen weiblichen Einfluss mehr auf Präsidiumsebene?