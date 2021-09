"Der DFB unterstützt uneingeschränkt die Position der UEFA, wonach eine Entscheidung in einer so wichtigen Angelegenheit nicht ohne die Zustimmung der europäischen Verbände und des europäischen Fußballs getroffen werden darf."



So hieß es in einem Statement, das der Verband am Freitag nach seiner Präsidiumssitzung veröffentlichte: