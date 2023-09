Erste Ansätze sollen in den beiden Länderspielen auf der US-Tour (ab 9. Oktober) zu sehen sein. Dort trifft die DFB-Auswahl am 14. Oktober (21.00 Uhr MEZ/RTL) in Hartford auf die USA und am 18. Oktober (2.00 Uhr MEZ) in Philadelphia auf Mexiko. "Für solche Reisen gibt es immer ein Für und Wider, für mich ist es ein Für, weil ich direkt viel Zeit mit der Mannschaft verbringen kann", sagte Nagelsmann.