Der 64 Jahre alte Spitzenfunktionär hatte auf der Präsidiumssitzung am 23. April seinen Vize Rainer Koch mit dem früheren Nazi-Richter Roland Freisler verglichen. Bei der DFB-Konferenz in Potsdam am vergangenen Wochenende entzogen die Chefs der Landes- und Regionalverbände Keller das Vertrauen und fordern seinen Rücktritt.