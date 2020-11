Die Zukunft des seit 2006 amtierenden Bundestrainers stand seit der historischen Schmach in Sevilla in der Nations League vor zwei Wochen auf der Kippe. Das DFB-Präsidium hatte ihn danach zur Analyse und inneren Einkehr aufgefordert. In der von Freitag auf Montag vorgezogenen Sitzung des Präsidialausschuss habe Löw "ein klares Konzept für das bisherige und weitere Vorgehen" präsentiert, hieß es.