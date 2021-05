"Das war für alle ein Wiedersehen, das Freude gemacht hatte", sagte Löw am zweiten Tag des Trainingslagers in Seefeld zur Rückkehr des von ihm 2019 aussortierten Duos ins Fußball-Nationalteam. Beiden sprach er am Samstag eine Einsatzgarantie für die ersten Gruppenspiele gegen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal aus - und das weit vor dem Auftakt in München am 15. Juni.