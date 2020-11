Die deutsche U21-Nationalmannschaft, die heute in einem Testspiel für die EM-Qualifikation gegen Slowenien antritt, kann in ihrem Kader auf die Erfahrung von 196 Bundesliga-Spielen bauen. Im englischen U21-Team, das im Oktober in Andorra spielte, kamen allein die aufgestellten Spieler auf mehr als doppelt so viele Einsätze in der Premier League.