Fußball: So lief die neue DFB-Nachwuchsliga

Die Saison ist in zwei Phasen gegliedert. In der Vorrunde werden die Mannschaften in regionale Gruppen mit je maximal acht Teams, die in Hin- und Rückspiel aufeinandertreffen. Anschließend verzweigt sich die DFB-Nachwuchsliga in Liga A und Liga B.



Der Erste und Zweite jeder Vorrundengruppe sowie die besten Gruppendritten qualifizieren sich für Liga A. Diese insgesamt 24 Klubs werden erneut auf vier Gruppen zu sechs Teams verteilt. Die vier besten jeder Gruppe ziehen ins Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft ein. Dort geht es im K.o-Modus bis zum Finale.



Die restlichen Klubs der Vorrunde absolvieren die zweite Saisonhälfte in Liga B. Dort stoßen die elf besten Mannschaften aus den zweithöchsten Spielklassen unterhalb der DFB-Nachwuchsliga hinzu.



In Liga B werden Gruppen zu jeweils maximal acht Teams gebildet. Vereine mit Leistungszentrum sind automatisch für die Folgesaison qualifiziert. Für Vereine ohne Leistungszentrum gilt: Wer sich für Liga A qualifiziert oder in Liga B auf einem der ersten vier Plätze in seiner Gruppe landet, hat seinen Startplatz für die Folgesaison ebenfalls sicher.