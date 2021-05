"Marco hatte die letzten Wochen wieder einen guten Rhythmus", lobte Löw. Der 61-Jährige war nach dem Desaster in der Nations League gegen Spanien (0:6) und der Blamage in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien (1:2) unter Druck geraten - Löw will alleine auf kurzfristigen Erfolg und nicht langfristige Entwicklungen achten. Daher wäre logisch, wenn sich Müllers Rolle beim Meister und Hummels Wertschätzung beim Pokalsieger im EM-Aufgebot widerspiegelt.