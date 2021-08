Dass der um einen besseren Draht mit den Bundesliga-Verantwortlichen und regelmäßiger Präsenz in den Stadien bemühte Flick ("Ich werde ein präsenter Bundestrainer sein") in jeder Hinsicht mehr aufs Tempo drücken wird, zeigt sich auch in den veränderten Abläufen: Bereits am Sonntag kommt der Kader im Waldhotel in Stuttgart zusammen, Montag steht das erste Training an.