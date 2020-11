Am Tag 13 nach dem 0:6 von Sevilla also hat der DFB "weißen Rauch" aufsteigen lassen. Eine interne Bestandsaufnahme hier, eine Selbstanalyse des Bundestrainers dort, am Montagvormittag ein Präsenztermin von Joachim Löw mit dem Präsidialausschuss des Verbandes, danach eine Telefonkonferenz des DFB-Präsidiums und am Nachmittag eine Pressemitteilung mit dem Tenor: "Weiter so".