Bierhoff lobte den Bundestrainer für dessen Nehmer-Qualitäten angesichts der zahlreichen Kritik nach dem 0:6: "Es ist heftig gewesen, was diese Tage passiert ist. Er kann das aber auch schlucken", so Bierhoff. Der DFB-Direktor ergänzte: "Die äußerliche Kritik tut natürlich weh, haut aber in dem Sinne nicht um. Viel mehr hat man Wut bei ihm gesehen", so Bierhoff, der ankündigte, dass Löw in der kommenden Woche öffentlich seine Aufarbeitung des Spanien-Debakels darlegen will. Auch DFB-Präsident Fritz Keller, teilte der Verband währen der Videokonferenz mit, werde sich vor Weihnachten noch einmal allen Fragen stellen.