Für einen Tag in die Rolle eines Stars zu schlüpfen, ist allerdings auch für bekennende Amateurfußballer eine Verlockung. So nahm der BSV das Angebot des Bus-Partners des FC Bayern gern an, ihm für das Spiel einen Mannschaftsbus zur Verfügung zu stellen und mit den eigenen Botschaften zu versehen. Mit diesem werden die Spieler unter dem Beifall der Anhänger am Spieltag aus dem Bremer Westen über die City zum Osterdeich ins Weserstadion chauffiert.



Den Bus dürfen sie so lange behalten, wie sie im DFB-Pokal bleiben. In Bremen rechnet allerdings niemand damit, den Schlüssel am Donnerstag noch in der Tasche zu haben.