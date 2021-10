1:1 spielte der SV Babelsberg 03 am Freitagabend gegen Leipzig und blieb zum vierten Mal in Folge ungeschlagen. Allerdings passierte das in einem Punktspiel der Regionalliga Nordost. Und der Gegner hieß nicht RB, sondern Lokomotive Leipzig. Am Dienstag nun erwartet das Team aus Potsdam im DFB-Pokal den anderen, den großen Klub aus Leipzig. Also Rasenballsport.