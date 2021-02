Frisch an Bord im knapp drei Millionen Euro teuren Kader sind zum Beispiel Torwart Daniel Davari, der mit Braunschweig schon in der Bundesliga gespielt hat und für den Iran an der WM 2014 teilnahm. Oder Angreifer Simon Engelmann, der seine Treffsicherheit zuletzt nicht nur in der Regionalliga unter Beweis stellte - sondern auch bei den beiden Pokalerfolgen gegen Bielefeld und Düsseldorf.